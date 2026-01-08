Haberler

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddetti. Hürriyet "Kâle bile almıyorum" dedi.

  • İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı.
  • Fatma Kaplan Hürriyet, iddiaların İzmir Büyükşehir yerine İzmit Büyükşehir denmesi üzerine ortaya atıldığını belirtti.
  • Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'in büyükşehir olmadığını ifade etti.

Son günlerde gündeme gelen siyasi transfer iddiaları kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in adı da öne çıktı. TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in canlı yayında bazı büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla temasların sürdüğünü söylemesi, kamuoyunda dikkat çekti.

Fatih Atik'in temas kurulduğu ilçelerden birinin İzmit olduğunu ifade etmesi üzerine gözler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çevrildi. Bu açıklamanın ardından Hürriyet'in AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

HÜRRİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Kocaeli gazetesinin haberine göre Fatma Kaplan Hürriyet, söz konusu iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Hürriyet, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna net bir yanıt verdi.

Kocaeli gazetesinin haberine göre; Hürriyet, iddialara yanıt verdi. Hürriyet, "İzmir Büyükşehir yerine dil sürçmesiyle 'İzmit Büyükşehir' demesi üzerine ortaya atılan bir iddia. İzmit büyükşehir bile değil. Kâle bile almıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına: 2 tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki şiddetli fırtına 2 tırı devirdi