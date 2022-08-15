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AK Parti vatandaşlara aşure dağıttı

AK Parti vatandaşlara aşure dağıttı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, partililer ile birlikte kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen mektupları esnaf ile vatandaşlara teslim etti ve aşure ikramında bulundu.

Ak Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, partililer ile birlikte kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen mektupları esnaf ile vatandaşlara teslim etti ve aşure ikramında bulundu.

Ak Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Teşkilat Mensupları ile birlikte; AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü ve Muharrem Ayı dolayısıyla esnafı, vatandaşları, kurucu ilçe başkanını, önceki dönem teşkilat mensuplarını, ilçenin kanaat önderlerini ziyaret etti.

Bozkurt ve partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 21. yıl dönümü için kaleme aldığı mektupları teslim etti ve aşure ikramında bulundu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Politika

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