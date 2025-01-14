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AK Parti Üyesi Hediye Irmak'tan Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması

AK Parti Üyesi Hediye Irmak'tan Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Hediye Irmak, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel basın mensuplarını kutladı ve doğru, tarafsız haberciliğin önemine dikkat çekti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelen AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Hediye Irmak, gazetecilerin Çalışan Gazetecilerin Gününü kutlayarak, yapmış oldukları önemli görevlerden dolayı kutladıklarını ifade etti.

Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kütahya AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hediye Irmak, Tavşanlı Ekspres Gazetesi imtiyaz sahibi Tuna İşleyen'i ofisinde ziyaret etti. Gazetecilerin zorlu çalışma şartlarına rağmen doğru ve tarafsız habercilik yapmalarının önemini vurgulayan Irmak, "Yerel basınımız, toplumun aynasıdır. Onların bu önemli görevini takdir ediyor ve destekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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