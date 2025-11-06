AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Mehmet Bitik Atandı
AK Parti Uşak İl Başkanlığı, Mehmet Bitik'in Uşak Merkez İlçe Başkanlığı görevine atandığını duyurdu. İl Başkanı Himmet Yaşar, Bitik'e başarılar dilerken, önceki başkan Altan Tufan'a da teşekkür etti.
UŞAK (İHA) – AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Bitik atandı.
AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızla yapılan istişareler neticesinde, Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş'ün tensipleriyle Uşak Merkez İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Bitik atanmıştır. Yeni görevinde Mehmet Bitik Başkanımıza başarılar diliyor; bu önemli görevlendirmenin şahsına, teşkilatımıza ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdiye kadar yürüttüğü gayretli çalışmaları için Altan Tufan başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika