Haberler

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Mehmet Bitik Atandı

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Mehmet Bitik Atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Uşak İl Başkanlığı, Mehmet Bitik'in Uşak Merkez İlçe Başkanlığı görevine atandığını duyurdu. İl Başkanı Himmet Yaşar, Bitik'e başarılar dilerken, önceki başkan Altan Tufan'a da teşekkür etti.

UŞAK (İHA) – AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Bitik atandı.

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızla yapılan istişareler neticesinde, Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş'ün tensipleriyle Uşak Merkez İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Bitik atanmıştır. Yeni görevinde Mehmet Bitik Başkanımıza başarılar diliyor; bu önemli görevlendirmenin şahsına, teşkilatımıza ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdiye kadar yürüttüğü gayretli çalışmaları için Altan Tufan başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.