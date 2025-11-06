AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığına Mehmet Bitik Atandı

UŞAK (İHA) – AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Bitik atandı.

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızla yapılan istişareler neticesinde, Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş'ün tensipleriyle Uşak Merkez İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Bitik atanmıştır. Yeni görevinde Mehmet Bitik Başkanımıza başarılar diliyor; bu önemli görevlendirmenin şahsına, teşkilatımıza ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdiye kadar yürüttüğü gayretli çalışmaları için Altan Tufan başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. - UŞAK