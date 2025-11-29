AK Parti, "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi" düzenleyecek

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 4-6 Aralık'ta İstanbul'da "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi" düzenleyeceklerini, zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının planlandığını bildirdi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünde İstanbul'da düzenlenecek zirve, Afrika, Asya, Avrupa ve Balkanlar'dan kadın belediye başkanları ile Türkiye'den kadın belediye başkanları ve kadın meclis üyelerini İstanbul'da buluşturacak.

Yerel yönetimlerdeki iyi uygulamaların paylaşılması ve somut işbirliklerine dönüştürülmesini hedefleyen zirve sonunda, bunu somutlaştıran işbirliği protokolleri ve 2025–2026 yol haritası açıklanacak.

"Binden fazla katılımcının olduğu bir zirve planladık"

AA muhabirine konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nin mottosunun "Kadınla yükselen şehirler" olduğunu söyledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın belediye başkanlarının programa davet edildiğini bildiren Ercan, Türkiye'deki kadın belediye başkanları ve AK Parti kadın belediye meclis üyelerinin de yer aldığı binden fazla katılımcının olduğu bir zirve planladıklarını söyledi.

Ercan, zirvenin içeriğine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Önümüzdeki dönemde kadın yerel yöneticilerimizin sayısını artırmak en büyük hedefimiz. Bu yönde kadın belediye meclis üyelerimiz zirve boyunca eğitimler alacaklar. Uluslararası alanda katılan belediye başkanları ve bizim belediye başkanlarımız tecrübe paylaşımında bulunacaklar. Yerel yönetimlerde en önemli başlıklar arasında yer alan 'afet, göç, iklim, çevre ve şehircilik' gibi başlıklarda panellerimiz olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı panellerimiz olacak."

5 Aralık'ın, 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü olduğuna işaret eden Ercan, "Burada yerelden seçilmiş olan kadınlarımıza gerekli önemi ve değeri vermiş olacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Kardeş şehirler ilan edeceğiz"

Zirvenin bir sonuç bildirgesinin de olacağını aktaran Ercan, "Kadınlarımızın yerel yönetimlerdeki etkisi, nasıl daha fazla etkin olabilirler, bunların istişaresini de yapacağız. Biz göreve geldiğimiz günden beri kadın yerel yöneticilerimizi, belediye meclis üyelerimizi her ay meclislerde söz almaları yönünde teşvik ettik. Belediye meclislerini de TBMM'nin ayrı bir yansıması olarak görüyoruz. Belediye meclislerinde de her ay belirli bir konuya özel söz alıyorlar, kendilerini ifade ediyorlar. Bu çok değerli. Zirve kapsamında alacakları eğitimle de daha fazla kadın siyasi aktör yetiştirmek hedefimiz." diye konuştu.

Tuğba Işık Ercan, zirvede, "kadın ve aile politikaları", "iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik", "afet risk yönetimi ve dirençli kentler", "göç, göçmen politikaları ve sosyal uyum", "akıllı şehirler, enerji yönetimi ve dijital dönüşüm" gibi konu başlıklı panellerin düzenleneceğini açıkladı.

Belediye başkanlarının kendi aralarındaki tecrübe paylaşımını da önemsediklerini belirten Ercan, program sonunda uluslararası katılımcıların belediyeleri ile Türkiye'deki belediyelerin 'kardeş şehirler' olmasını planladıklarını dile getirdi. Ercan, "Şayet belediye başkanlarımızın arzusu ve isteği olursa kardeş şehirleri de ilan edeceğiz. Programın en önemli çıktılarından birisinin bu olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehirlerin yönetimine kadın gözüyle bakmanın çok önemli olduğunu söyleyen Ercan, bu anlamda da kadın yöneticileri desteklediklerini ifade etti.

"CHP belediyelerinin vasıfsız iş görmeleri, bizlere yerel yönetimler üzerinde durmamız gerektiğini düşündürdü"

Yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu son dönemde büyükşehirlerde net olarak gördüklerini anlatan Ercan, "CHP belediyelerinin vasıfsız iş görmeleri, halkı düşünmeden, halka hizmet amacı gütmeden, sadece o koltuklarda oturduklarını görmemiz; bizlere yerel yönetimler üzerinde durmamız gerektiğini düşündürdü." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) döneminde ve devamında AK Parti'nin İstanbul'da ortaya koyduğu değişimi anlatan Ercan, CHP'nin İBB yönetiminde son dönemde İstanbul halkının şikayetlerinin inanılmaz boyutlara ulaştığını söyledi.

Ercan, Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin "temel atmama" törenini, İstanbul ve Ankara'daki trafik sorununu da hatırlattı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, "Son zamanda itibarsızlaşan yerel yönetimler anlayışını değiştirebilmek ve AK Parti belediyeciliğinin farkını çok daha iyi ortaya koyabilmek ve uluslararası anlamda da ne kadar örnek işler yapabildiğimizi göstermek için kadınlarımızla bu zirveyi planladık." diye konuştu.