AK Parti Ulubey İlçe Başkanı Arif Duran Görevinden İstifa Etti

Uşak'ta AK Parti Ulubey İlçe Başkanı Arif Duran, görevinden istifa etti. AK Parti Uşak İl Teşkilatında AK Parti Sivaslı İlçe Başkanı Bahri Azatçam'ın ardından AK Parti Ulubey İlçe Başkanı Arif Duran da görevinden istifa ettiğini duyurdu. AK Parti Sivaslı İlçe Başkanı Bahri Azatçam'ın önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimde belediye başkan adaylığı düşündüğü için AK Parti Ulubey İlçe Başkanı Arif Duran ise işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa ettiği öğrenildi. - UŞAK