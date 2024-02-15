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AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım Görevinden İstifa Etti

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AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, 2020 yılından bu yana görevde bulunduğu ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ak Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ak Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, 2020 yılından bu yana görevde bulunduğu ilçe başkanlığı görevinden 14 Şubat itibarıyla istifa ettiğini belirtti. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, 2020 yılından bu yana dava bildiğim, hiçbir çıkar, menfaat ve beklentim olmaksızın çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Türkeli İlçe Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine teşkilatın önünü açmak adına 14 Şubat tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz emek veren tüm dostlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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