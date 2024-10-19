AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı'nda Turgut Koç dönemi

AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı'nın yapılan 8. Olağan Genel Kongresi'nde Turgut Koç başkan olarak seçildi.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye; AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve davetliler katıldı. Kongre öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre süreci için yaptığı konuşma yayınladı. Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy; İsrail'in yapmış soykırımı lanetledi. Özsoy; yeni seçilen yönetime başarıla diledi. AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise; "Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan kongrelerimiz muhteşem kalabalıklar eşliğinde gerçekleşiyor. Kongrelerimizin, ilçerimize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.

Tek liste ile yapılan kongrede; Turgut Koç ilçe başkanı olarak seçildi. - KAYSERİ