AK Parti, 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Kuruyor

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AK Parti, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonda yer alacak üyeleri belirlemek için toplantı gerçekleştirdi. Komisyonda 21 üye yer alacak ve ilk toplantı yarın yapılacak.

Ak Parti'nin, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonda yer alacak olan üyeleri, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında Meclis'te toplandı.

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulacak olan komisyon yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonda AK Parti'yi temsil edecek olan 21 üye, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında TBMM'de toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, komisyon çalışmalarına ilişkin çalışmalar ele alındı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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