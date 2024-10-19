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AK Parti Sungurlu'da Nuh Aluç ile Yola Devam

AK Parti Sungurlu'da Nuh Aluç ile Yola Devam
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AK Parti Sungurlu İlçe Teşkilatı, 8. Olağan Kongresi'nde Nuh Aluç'un başkanlığında yola devam etme kararı aldı. Kongreye geniş bir katılım sağlanırken, Aluç, 400 delege arasından 227 oyla yeniden ilçe başkanı seçildi.

Ak Parti Sungurlu İlçe Teşkilatı, 8. Olağan Kongresi'nde Nuh Aluç ile yola devam kararı aldı.

Özel İdare Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, geniş katılımla gerçekleştirildi. AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya'nın yanı sıra İl Başkanı Murat Günay, ilçe teşkilatının eski başkanları, il genel meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları da kongrede hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan konuşmalarla başlayan kongrede, katılımcılar parti teşkilatının geleceği hakkında görüşlerini dile getirdi.

400 delegeden 227'sinin oy kullandığı seçimde mevcut İlçe Başkan Nuh Aluç, tek listeyle girdi. Oylarını tamamını alan Nuh Aluç, güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanlığı görevine seçildi. Partililerin desteğini alan Aluç, Sungurlu'da AK Parti teşkilatını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Nuh Aluç Başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu; Engin Akkaş, Osman Yüceldi, Tuncay Çaylan, Fatih Yelmen, Havva Özata, Duran Karateke, Bekir Çekicioğlu, Beytullah Keyvan, Tuncay Bilim, Seyfettin Kulaksız, Mehmet Sarıerikli, Bilal Köylü, Atilla Tuncay, Şevval Batakçı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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