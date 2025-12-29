AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika