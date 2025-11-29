AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 29 Kasım Mesajı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "29 Kasım insanlıkla dayanışma günüdür" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü. Bundan sonra ise her gün insanlığın Filistin'le dayanışma günüdür. Diğer bir ifadeyle 29 Kasım insanlıkla dayanışma günüdür. Filistin halkının özgürlük mücadelesi, 'insanlık haysiyetine sahip çıkma' mücadelesidir. Bu mücadeleyi daha güçlü şekilde sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.