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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını lanetledi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetledi. Çelik, İsrail'i sistematik saldırılara son vermeye, uluslararası toplumu net duruş sergilemeye çağırdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonlar kabul edilemez. İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen bu çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır. Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail bu sistematik saldırılara derhal son vermelidir. Uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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