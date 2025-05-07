AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır ve bu çerçevede bütün bu hassasiyetler tüm boyutlarıyla takip edilmektedir'

Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır ve bu çerçevede bütün bu hassasiyetler tüm boyutlarıyla takip edilmektedir"

"Terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili kararın en kısa zamanda, bir an evvel açıklanması son derece önemlidir"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır ve bu çerçevede bütün bu hassasiyetler tüm boyutlarıyla takip edilmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. Programın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın açıklaması gerçekleştirdi. Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye çağrısına değinerek " Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle ortaya çıkan ve netice itibarıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da bir devlet politikası olarak adlandırılan süreç, bütün yönleriyle takip ediliyor. Gelinen noktada, Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır ve bu çerçevede bütün bu hassasiyetler tüm boyutlarıyla takip edilmektedir. Burada, terör örgütünün bütün unsurlarıyla, bütün şubeleriyle ve bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshini ilan etmesi gerekmektedir. Terör örgütünün feshini ilan etmesiyle ve silah bırakmasıyla birlikte ortaya çıkacak süreç tabii ki çok önemli bir aşamaya işaret edecektir. Bu aşamadan sonra hem bölgede terör örgütlerini vekalet savaşlarının parçası olarak kullananların emperyalist denklemlerinin bozulmasına dönük yepyeni bir sayfa olacaktır ve bu bölge için büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Bölgemizdeki kaynamanın, birtakım çatışmaların fay hatlarının tetiklenmesine dönük bütün kötücül projelerin engellenmesi açısından son derece stratejik olacaktır" diye konuştu.

Terörün yıllar içerisinde gerek siyasi sistem üzerinde gerek demokrasi üzerinde yüksek bir tansiyon yarattığını söyleyen Çelik "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını bırakmasıyla birlikte bu tansiyonun da ortadan kalkması, demokrasimizin daha güçlü bir siyasi enerjiyle donanmasına imkan verecek ve bu çerçevede terörün sona ermesine dönük terör örgütünün kendisini feshetmesine ve silahları bırakmasına dönük attığı her somut adım, yeni olumlu karşılıkları, yeni olumlu adımları beraberinde getirecektir. Bu çerçevede terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili kararın en kısa zamanda, bir an evvel açıklanması son derece önemlidir. Tabii bu sürecin somut olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Sözde kalmaması gerekiyor. Bunun açıklanmasıyla birlikte, bunun somut olarak nasıl hayata geçeceği konusunu devlet kurumlarımız sahada takip edecektir. Sahada bunu organize edecektir. ve bunun sahada teyit edilmesi, devlet politikasının gereği olarak da Sayın Cumhurbaşkanımıza tabii ki arz edilecektir, rapor edilecektir" değerlendirmelerinde bulundu.

"z Pakistan'a yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz"

Hindistan'ın dün Pakistan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadıklarını söyleyen Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Biz Pakistan'a yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Hindistan tarafı bunu daha önceki terör saldırılarına bir karşılık olarak ifade ediyor. Fakat, Pakistan tarafı bildiğiniz gibi terörün araştırılmasıyla ilgili kapsamlı bir komisyon kurulmasını ve araştırılmasını istemişti. Doğru olan da buydu. Bunun araştırılmasıyla ilgili mekanizmanın hayata geçmesi ve kapsamlı bir şekilde araştırılması ve soruşturulması gerekiyordu. Bunun yapılması yerine sivil hedefleri hedefleyecek şekilde, sivil alanları ve sivil yapıları, sivil kişileri hedefleyecek şekilde füzelerle ve savaş uçaklarıyla Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunu şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Tansiyonun daha fazla yükselmemesi için gereken adımların atılması gerekir. Burada Hindistan'ın yaptığı saldırı sorumsuzca, tansiyonu yükselten kışkırtıcı bir saldırıdır. ve bu bizim tarafımızdan tabii ki şiddetle kınanmaktadır. Bundan sonrasında daha bölgede bir savaşı tetikleyecek bir tablonun ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çelik, basın açıklamasının ardından soruları cevapladı. Çelik, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde terörsüz Türkiye sürecinin ele alınıp alınmadığı yönündeki soruya, "Görüşmenin mahremiyeti esastır. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Devlet Bahçeli sık sık hem Külliye'de hem Sayın Bahçeli'nin konutunda bir araya geliyorlar. Bütün siyasi konuların üzerinden geçiliyor. Cumhur İttifakı'nın şu anda birinci maddesi bu çerçevede, aynı zamanda da bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye sürecidir. Tabii ki bunun ele alındığını değerlendirebiliriz" dedi