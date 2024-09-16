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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yapıcıoğlu'na yanıt: Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yok

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, "Anayasa'nın 4. maddesi olmasın." çıkışına AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Anayasa'nın 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, "Anayasa'nın 4. maddesi olmasın." açıklamasına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Anayasa'nın 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir." dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa'nın 4. maddesi olmasın" açıklamasına yanıt verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ANAYASA'NIN 4. MADDESİYLE İLGİLİ TARTIŞMA YOK

Çelik, "Anayasa'nın 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir. Burada daha önce de belli gündemler olduğunda sorulmuştu. Sivil bir anayasa istiyoruz, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak anayasa istiyoruz. Milli iradeyi esas teşkil eden yapı olacak Anayasa'yı istiyoruz. 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

YAPICIOĞLU: AHMAĞA ANLATIR GİBİ SÖYLEDİM, 4. MADDE OLMASIN

Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı canlı yayında şunları söylemişti: "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz.Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz.

Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde.

ANAYASA'NIN 4. MADDESİ

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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