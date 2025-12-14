AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA