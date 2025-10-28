AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye Saldırısına Sert Tepki
Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırının barış isteyenlere yönelik bir soykırım olduğunu ifade etti ve uluslararası toplumdan bu durumu durdurmalarını istedi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in Gazze'ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İsrail'in Gazze'ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır. İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika