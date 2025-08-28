AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yeni kazanımlara imza attığımız günlerin içindeyiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yeni kazanımlara imza attığımız günlerin içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimiz tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasının yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yeni kazanımlara imza attığımız günlerin içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
