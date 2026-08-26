Çelik: Suriye'nin bütünlüğü korunmalı

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı