Çelik: Suriye'nin bütünlüğü korunmalı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklediklerini belirterek, SDG'nin feshedilmesiyle ülkenin iç bütünlüğünün güçlendirilmesi için önemli bir adım atıldığını ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı