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Çelik: Suriye'nin bütünlüğü korunmalı

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklediklerini belirterek, SDG'nin feshedilmesiyle ülkenin iç bütünlüğünün güçlendirilmesi için önemli bir adım atıldığını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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