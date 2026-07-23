Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa saldırısına lanet
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu yönetimini soykırım şebekesi olarak nitelendirip Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı kınadı ve tarihsel statünün korunmasının insanlık sorumluluğu olduğunu vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı lanetledi.
Çelik, NSosyal hesabından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA