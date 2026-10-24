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AK Parti Sözcüsü Çelik, BM'nin 81. kuruluş yıl dönümünde küresel düzen çağrısı yaptı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Ekim BM Günü ve BM'nin kuruluşunun 81'inci yıl dönümünü kutladı. Çelik, 'Dünya Beşten Büyüktür' vizyonuyla çifte standartların son bulduğu ve mazlumların sesinin duyulduğu küresel düzen için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ' Dünya Beşten Büyüktür' vizyonu doğrultusunda; çifte standartların son bulduğu ve mazlumların sesinin duyulduğu bir küresel düzen için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 81'inci yıl dönümünü kutladı. Çelik, "Bugün küresel ölçekte yaşanan krizler, insanlığın barış ve adalet arayışında daha adil bir uluslararası mimariye olan ihtiyacını her zamankinden daha net ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ' Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' vizyonu doğrultusunda; uluslararası hukukun üstün kılındığı, çifte standartların son bulduğu ve mazlumların sesinin duyulduğu bir küresel düzen için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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