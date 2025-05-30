AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Nalband, Belediyeyi Eleştirdi

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Nalband, Belediyeyi Eleştirdi
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AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, belediyenin kötü yönetildiğini ve belediye başkanının sağlık sorunlarının hizmetleri olumsuz etkilediğini belirtti.

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, Şehzadeler Belediyesinin iyi yönetilmediğini savundu.

Nalband, Manisa Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kanser tedavisi gördüğünü belirterek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Belediyeciliğin tam zamanlı görev olduğunu ifade eden Nalband, "Belediye başsız olmaz. Belediyedeki aksaklıklar hizmeti olumsuz etkiler. Başkan yardımcılıklarında sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntılar partinin iç meselesi ve milletin hizmeti aksamamalı." dedi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Politika
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