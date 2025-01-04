AK Parti Samsun İl Başkanlığına yeniden Mehmet Köse seçildi

Ak Parti Samsun İl Başkanlığına yeniden Mehmet Köse getirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'ndeki seçime, mevcut il başkanı Köse tek aday olarak katıldı.

Mevcut 610 delegeden 458'inin katıldığı kongrede geçerli oyların tamamını alan Köse, yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kardemir, Hamza Dağ, Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş da katıldı.