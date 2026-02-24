AK Parti TBMM grubunda 'ramazan' süslemesi
AK Parti TBMM Grubu, ramazan ayı dolayısıyla grup başkanlığı koridoruna 'Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan' panoları ile süsleme yaptı. Grup Başkanı Abdullah Güler ve milletvekilleri etkinliklerde yer aldı.
Ak Parti TBMM Grubu, ramazan ayı nedeniyle Grup Başkanlığı koridoruna, 'Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan' panoları ile süsledi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Abdülhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Meclis'teki Grup Başkanlığı koridorunu, 'Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan' yazılı panolarla süsledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı