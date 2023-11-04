AK Parti Osmaniye İl Gençlik Kolları Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

AK Parti Osmaniye İl Gençlik Kolları, Filistin halkına destek ve İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar, pankart ve dövizlerle Filistin'e desteklerini gösterdi.

AK Parti Osmaniye İl Gençlik Kolları tarafından, Filistin halkına destek ve İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Akyar Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, 'Filistin'de zulme dur de' pankartı açıp, 'Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli', 'Müslüman zulme boyun eğmez', 'Çocuklardan ve adaletten tarafız' ve 'Filistin'de katilin parmak izi İsrail' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş öncesi burada açıklama yapan AK Parti Osmaniye İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Bozkan, "Bugün burada Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Parti Osmaniye İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak #SayStop demek üzere toplanmış bulunmaktayız" dedi.

Bozkan'ın konuşmasının ardından ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, pankart ve dövizlerle Devlet Bahçeli Bulvarı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında kalabalık tekbir getirip "Kahrolsun İsrail" ve "Kudüs bizimdir, bizim kalacak" diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da, Filistin'e destek yürüyüşü yapanlara alkış ve tekbir getirerek destek oldu.