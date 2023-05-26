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AK Parti'nin 'Sonuç Alma Sistemi' görüntülendi

Politika Haberleri

AK Parti'nin Sonuç Alım Sistemi İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. AK Parti Genel Merkezi'nde kurulan sistemi İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. AK Parti, SAS ile seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenip sonuçları karşılaştıracak. Genel Merkez'de kurulan sisteme 81 ilden gelen oyların sonuçları giriliyor. Sonuç Alma Sistemi sayesinde sandık sonuçlarının genel merkeze sağlıklı bir şekilde aktarılacak. Cumhurbaşkanı da sandıklar açıldığı andan itibaren sistem üzerinden sonuçları anında takip edebilecek.

Ak Parti'nin 'Sonuç Alma Sistemi' görüntülendi

ANKARA AK Parti'nin Sonuç Alım Sistemi İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

AK Parti Genel Merkezi'nde kurulan sistemi İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. AK Parti, SAS ile seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenip sonuçları karşılaştıracak. Genel Merkez'de kurulan sisteme 81 ilden gelen oyların sonuçları giriliyor. Sonuç Alma Sistemi sayesinde sandık sonuçlarının genel merkeze sağlıklı bir şekilde aktarılacak. Cumhurbaşkanı da sandıklar açıldığı andan itibaren sistem üzerinden sonuçları anında takip edebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çakmak - Politika

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