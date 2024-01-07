Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına partisinin adayı olarak Osman Zolan'ı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere 25 kentte partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin konuşmalarıyla başlayan programın devamında belediye başkan adayları birer birer sahneye çağrılarak kamuoyuna duyuruldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ise mevcut belediye başkanı Osman Zolan tekrardan Ak Parti'nin adayı olarak resmen açıklandı. - DENİZLİ