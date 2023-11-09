AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir'den yerel seçim açıklaması

AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, yerel seçimler için adaylık başvurusu sürecinin başladığını ve bağış miktarlarını duyurdu.

Ak Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, yerel seçimler için adaylık başvurusu sürecinin başladığını belirtti.

Aday müracaatlarının dijital ortamda alınmaya başlandığını açıklayan İl Başkanı Özdemir, il belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanlıkları için 20 bin, belde belediye başkanlıkları için 10 bin TL bağış alınacağını duyurdu.

Ak Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir yaptığı açıklamada, "Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak. Ön başvuru dijital ortamda alınacak sonrasında aday formu ıslak imzalı şekilde partiye teslim edilecek" dedi.

Ak Parti Genel Merkez tarafından alınan karar sonrasında, AK Parti'nin bu seçimde Gazze'ye bağış toplayacağını söyleyen İl Başkanı Özdemir, "AK Parti'de belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları 17 Kasım'a kadar devam edecek. Meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği başvuruları da 3 Aralık'a kadar sürecek. AK Parti'de 2024 yılı Ocak ayı sonunda da beyannamenin açıklanması ve adayların tanıtılması bekleniyor" diye konuştu.

Seçimde aday olmak isteyen devlet memurları, oda başkanları ve diğer istifası zorunlu olanların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) göre en geç 1 Aralık 2023'de istifa etmesi gerekiyor.

AK Parti ise adaylık başvurusu için son gün olarak 17 Kasım 2023 Cuma gününü belirledi. - NİĞDE