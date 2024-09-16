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AK Parti MYK Toplantısı Erdoğan Başkanlığında Başladı

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde saat 16.15'te başladı. Toplantının içeriği ve gündem maddeleri henüz açıklanmadı. Parti yönetimi bu önemli toplantıda geleceğe yönelik stratejiler ve politikalar üzerinde duracağı bekleniyor.

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde saat 16.15'te başladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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