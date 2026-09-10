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AK Parti MKYK toplandı

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde toplandı.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

AK Parti MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 17.13'te başladı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından sunum yapılacağı, ayrıca TBMM çalışmalarının ele alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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