AK Parti Milletvekilleri basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ak Parti Milletvekilleri kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek seçim çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundular.

Programa, AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve AK Parti 28. dönem 2'nci sıra Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Çetin Özyurt, Merkez İlçe Başkanı Hakan Ördek, parti yöneticileri, önceki dönem il ve ilçe başkanları ile gazeteciler katıldı.

Programda ilk olarak İl Başkanı Çetin Özyurt, selamlama konuşması yaptı. Ardından AK Parti 28. dönem 2'nci sıra Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, seçim çalışmalarından bahsederek Erzincan'dan bu dönemde AK Parti'nin 2 milletvekili çıkarabilmesi için yoğun gayretle il ve ilçelerde faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Şireci, "14 Mayısta 1 oy Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, 1 oy AK Parti'ye" dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'da, Erzincan'ın daha da gelişmesi için yatırımların sürdüğünü ifade ederek, hep birlikte gönül gönüle 14 Mayıs'ta Erzincan'da AK Parti'nin yine zaferle seçimleri sonlandıracağına inançlarının tam olduğunu kaydetti.

Programda son olarak konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman, Erzincan'ın yatırımların en iyisine layık olduğunu söyledi. Milletvekilliği döneminde Erzincan'a çok sayıda proje kazandırdıklarını ve AK Parti olarak bu seçimden de 2 - 0'lık zaferle ayrılacaklarını belirten Karaman, "Şehrimiz için çalışmalar devam ediyor. Erzincan artık E- Spor'da. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat Gençlik Merkezi'nde E-Spor Atölyesi gençlerin hizmetine sunuldu. Ergan Dağında otel inşaatına başlandı. Daha yapacağımız çok işimiz var. Cuma günü nasipse TOGG Erzincan'da olacak. Cuma, cumartesi günü meydanda vatandaşlarımız TOGG'u görebilecek. 8 ilçemizde ve Erzincan merkezde seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın bize olan teveccühünde değişen bir şey yok. 14 Mayıs'ta diyoruz ki 1 oy Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 1 oy AK Parti'ye" diye konuştu.

Program soru cevap ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - ERZİNCAN