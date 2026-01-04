AK Parti'li Çankırı'dan Çankaya'daki katlı otoparkla ilgili Cemil Tugay'a eleştiri

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çankaya Katlı Otoparkı ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay'ın sorumluluk almadığını savundu.

Çankırı, yazılı açıklamasında Büyükşehir Belediyesinin yıkım kararı aldığı otoparkın kaçak olmadığını, yapıldığı dönemin imar planına uygun olduğunu belirtti.

Sorunun, 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen bölge için sit kararına uygun plan yapılmaması olduğunu kaydeden Çankırı, mevcut mevzuatın belediyeye eski plana uygun yapı kararı alma imkanı tanıdığını, buna rağmen belediyenin kurul kararlarına aykırı davrandığını ve bilinçsizce geçmişi suçladığını belirtti.

Çankırı, Belediye Başkanı Tugay'ın otopark için güçlendirme yetkisi isteyip 1,5 yıldır yetkisini kullanmadığını, çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunmayarak sorumluluk almadığını ileri sürerek, "Siyaset değil, hizmet üretin. Artık boş açıklamalar yapmak yerine, kentin gerçek sorunlarına odaklanın. Bu şehir sizi, hizmet etmemeniz ve eksik bilgi vermeniz için değil, doğruyu söylemeniz ve çözüm üretmeniz için seçti." ifadelerini kullandı.

Otoparkın bulunduğu alanla ilgili son imar planında "arkeoloji ve tarih parkı" kararı bulunsa da plan notlarında mevcut yapının güçlendirilerek kullanılamayacağına dair bir yasak olmadığını belirten Çankırı, şöyle devam etti:

"Aksine, kurul kararı uyarınca alanın ihtiyaçları dikkate alınarak katlı otopark kullanımı mümkün. Alan 1. derece arkeolojik sit olmadığı için, mevcut plana göre yapılaşma mümkün görülmüyorsa bile, ki bu yaklaşım doğru değildir, katlı otoparkın yer alacağı yeni bir plan kararı da üretilebilir. Yani engel yok. Engel, siyasi irade eksikliğidir."