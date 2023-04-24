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AK Parti Milletvekili adayı Yahya Çelik, Sultanbeyli esnafını ziyaret etti

Politika Haberleri

AK Parti Milletvekili adayı Yahya Çelik, Sultanbeyli esnafını ziyaret etti AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Yahya Çelik, seçim çalışmaları için Sultanbeyli esnafını ziyaret etti.

Ak Parti Milletvekili adayı Yahya Çelik, Sultanbeyli esnafını ziyaret etti

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Yahya Çelik, seçim çalışmaları için Sultanbeyli esnafını ziyaret etti. Esnaf ile sohbet edip hayır dualarını alan Çelik, girdiği bir dükkanda esnafın çay davetini de geri çevirmedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Yahya Çelik, seçim çalışmaları dolayısıyla Sultanbeyli esnafını ziyaret etti. Çelik, dükkanlara girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Sultanbeyli esnafı da seçimde desteklerini vereceklerini belirterek Çelik'e hayır dualarında bulundu. Ayrıca Sultanbeyli esnafı, kendilerini ziyaret ederek talep ve isteklerini soran Çelik'e teşekkürlerini de iletti.

Yahya Çelik, ziyaret etmek için girdiği bir mağazada esnafın çay davetini de geri çevirmedi. Çelik esnafla beraber oturup çay içti, sohbet etti.

İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Politika

Milletvekili Yahya Çelik İstanbul AK Parti Politika Haberler

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