AK Parti Milletvekili adayı Bayram: 'Vatandaşımızı bugüne kadar mahcup etmedik, bundan sonra de etmeyiz'

Ak Parti'nin engelli Milletvekili adayı Serkan Bayram, Pendik'te fabrikaları çalışanları ve esnafı ziyaret etti. Ziyareti sırasında basına açıklamalarda bulunan Bayram, "Vatandaşımızı, milletimizi bugüne kadar mahcup etmedik, bundan sonra da etmeyiz" dedi.

Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında ellerini kaybetmesi ve ardından hayata tutunmak için verdiği mücadelesi Buğday Tanesi filmi ile sinemaya aktarılan, AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Serkan Bayram, Pendik'te dükkanları ve fabrikaları ziyaret etti. Pendikli esnaf ve işçilerle sohbet eden Bayram vatandaşın istek ve taleplerini dinledi. Bayram aynı zamanda vatandaşlara hediyeler verdi.

Seçime dair açıklamalarda bulunan Bayram, "Teveccüh muhteşem, çünkü yaptıklarımız yapacaklarımızın en büyük teminatı oldu. Vatandaş umutlu. 20 yıl boyunca ülkemize Cumhurbaşkanımız riyasetinde güzel hizmetler yapıldı. İnşallah bu seçimde de güçlü şekilde kazanarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Bize inansınlar, güvensinler. Hiçbir zaman vatandaşımızı, milletimizi bugüne kadar mahcup etmedik, bundan sonra de etmeyiz" dedi. - İSTANBUL