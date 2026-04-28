AK Parti Milletvekili Açıkkapı: "Hürjet, Avrupa semalarında Türk mühendisliğinin imzasını taşımaktadır"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Açıkkapı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen milli jetin, eğitim uçağı Hürjet'in İspanya'ya ihracatına ilişkin tarihi anlaşma Madrid'de imzalandığını hatırlatarak, "Bu anlaşma yalnızca bir savunma sanayi ihracatı olmanın ötesinde, Türkiye'nin geldiği seviyenin, mühendislik kabiliyetimizin, teknolojik bağımsızlık irademizin ve milli vizyonumuzun dünyaya ilanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye savunma sanayinde adeta altın uçağını yaşamaktadır. Bir zamanlar dışa bağımlı olarak bırakılmak istenen Türkiye, artık kendi İHA'sını, SİHA'sını, helikopterini, gemisini, füzesini, tankını, jet eğitim uçağını üreten, hem kendi milli piyade tüfeklerini en son teknolojilerle üretebilen, dost ve müttefik ülkelere ihraç eden güçlü bir ülke konumuna gelmiştir. Hürjet, Avrupa semalarında Türk mühendisliğinin imzasını taşımaktadır. Aziz milletimizin göğsünü kabartan bu başarı ile hepimiz ne kadar övünsek azdır. Bu başarıda emeği geçen savunma sanayi başkanlığımızı, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve gece gündüz demeden çalışan tüm kahraman evlatlarımızı gönülden tebrik ediyoruz" dedi.

Açıkkapı, Doruk Madencilik konusuna değinerek, 21 ve 22. Dönem milletvekili Sabahattin Yıldız'ı konuşması için davet etti. Yıldız, "Ben 20-21-22. dönem Muş milletvekili Sabahattin Yıldız olarak, son günlerde kamuoyunda yer alan bazı yanlış bilgilerin düzeltilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duydum. Son günlerde yazılı ve görsel basında ismim zikredilerek gerçeği yansıtmayan haberler yapılmaktadır. Söz konusu haberlerde Ankara'da işçi eylemlerine konu olan Doruk Maden işletmelerinin sahibi olduğum yönünde iddialar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıkça ifade etmek isterim. Yıldızlar Holding ve Doruk Maden işletmeleriyle herhangi bir ortaklığım, sahipliğim ya da doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Doruk Madencilik sahibi olan Sabahattin Yıldız ile aramızda yalnızca isim benzerliği bulunmaktadır. 1995 yılında milletvekili seçilmeden önce yaklaşık 15 yıl müteahhitlik yaptım. Bu süre zarfında işçi ve esnaf alacaklarını zamanında ödenmesi azami hassasiyet gösterdi. Hayatım boyunca en büyük hassasiyetim kul hakkı olmuştur ve bu konuda her zaman titizlikle hareket etmişimdir. Milletvekilliğim süresince de herhangi bir ticari faaliyette bulunmadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda da devam eden hiçbir ticari faaliyetim bulunmamaktadır" dedi.

Açıkkapı, muhalefet partilerinin muhalefetlerini bilgi sahibi olduktan sonra yapmaları gerektiğini hatırlatarak, muhalefet milletvekillerinin 21 ve 22. dönem milletvekili Yıldız'ı töhmet altında bıraktıklarını söyledi. - ANKARA

