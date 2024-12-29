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AK Parti Mersin 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

AK Parti Mersin 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanı'mız bize kim olduğumuzu, neler yapabileceğimizi ve ufkumuzun ne kadar geniş olduğunu gösterdi.

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanı'mız bize kim olduğumuzu, neler yapabileceğimizi ve ufkumuzun ne kadar geniş olduğunu gösterdi." dedi.

Ak Parti İzmir Milletvekili de olan İnan, Mezitli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mersin 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde, gençlerin ülkenin her alanında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere güvendiğini dile getiren İnan, "Cumhurbaşkanı'mız bize kim olduğumuzu, neler yapma kapasitemizin olduğumuzu, ufkumuzun ne kadar geniş olduğunu gösterdi. Tarihten gelen medeniyet iddiamızı hepimize hatırlattı. O nedenle şunu unutmayın; biz Erdoğan genciyiz." diye konuştu.

İnan, Suriye'de Baas rejiminin devrildiğini anımsatarak, "Baas rejiminin Türkiye'deki iz düşümü Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Esed devrildiğinden beri sevinemiyorlar, mutlu olamıyorlar. Suriyeli mazlumların sevincine ortak olamıyorlar. Biliyoruz sizin parti olarak geçmişiniz dikta seviciliğiyle geçti ama 2025'e gireceğiz. Hala mı diktatörlük seviyorsunuz? Madem diktatör seviyorsunuz, Sednaya Hapishanesi'nde yaşananları da mı görmüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Muhalefete eleştiride bulunan İnan, şöyle konuştu:

"Meydanlara çıkıp AK Parti'ye ve bize günümüzü dar edeceklermiş. Daha önce bunu söyleyenlerin hepsi o meydanlarda tarih oldu. Sayın Özgür Özel, öyle gözlükleri çıkartıp saçları boyatmakla da olmuyor bu işler. Sen bizi, AK Parti'yi, AK Gençlik'i tehdit edemezsin, AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı'mızı diline kolay dolayamazsın. Biz 22 senede çetelere, darbecilere, uluslararası haysiyet cellatlarına, alçak FETÖ'cülere yenik düşmedik. Sana mı yenik düşeceğiz?"

İnan, İzmir'in makus kaderini Mersin'in de yaşadığını belirterek, "Bugün yerel yönetimler CHP tarafından uzun senedir yönetiliyor. Bugünkü CHP yönetiminin gençlere yönelik tek bir kalem icraatını gördünüz mü? Göremezsiniz. Çöp, çamur, çukur, aynı zamanda rant, yolsuzluk ve rüşvet... Bu noktada başka bir icraatları yok." dedi.

Kongrelerin önemini vurgulayan İnan, geleceği teminat altına almak ve kentte ulaşılmadık genç kalmayıncaya kadar çok çalışmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Programda AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever ile İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptı.

Tek listeyle gidilen kongrede Ahmet Karagöz, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı seçildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Politika
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