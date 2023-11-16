AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesi Malatya'daki çiftçilerin sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya iletti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesi Malatya'daki çiftçilerin sorunlarını Bakan Yumaklı'ya iletti.

Milletvekili Ölmeztoprak ziyarete dair yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'yı Gazi Meclisimizde ziyaret ederek, deprem sonrasında etkilenen çiftçilerimizin yaşamış olduğu sorunları ileterek, hayvancılık sektörü ve besi çadırları, milli gücümüz, en önemli gelir ve ihracat kaynağımız olan tarım ve tarımsal üretimin gelişmesi için gerekli projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Çiftçimizin ve tarımın destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı - MALATYA