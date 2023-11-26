AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nda Temayül Yoklaması Düzenlendi

AK Parti Malatya İl Teşkilatı, 31 Mart Yerel Seçimleri için aday olmak isteyenlere yönelik temayül yoklaması düzenledi. Gözlemcilerin de hazır bulunduğu temayülde, AK Parti belediye başkan aday adayları teşkilatın oyunu almak için yarıştı.

Ak Parti Malatya İl Teşkilatı'nda 31 Mart Yerel Seçimleri için partiden aday olmak isteyenlere yönelik temayül yoklaması düzenlendi.

Yeşiltepe Spor Kompeksinde gerçekleşen temayüle AK Parti Amasya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Av. Haluk İpek, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan gözlemci olarak hazır bulundu.

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi, aday belirleme sürecinde önemli aşamalardan birisi olan teşkilat temayül gerçekleştirdiklerini belirterek, "AK Parti Malatya teşkilatımız bu gün Belediye Başkanlarımızın performanslarını değerlenirken AK Parti Belediyeciliğin hizmet çıtasının yukarıya taşıyabilecek, isimleri yukarı yazmak suretiyle kanaatlerini belirleyecekler. İnşallah üs kurulumuz, komisyonumuz bu raporları üs kurulumuza ulaştırılarak aday tespitlerinde kararlarını verecekler" dedi.

AK Parti belediye başkan aday adayları da temayül yoklamasında teşkilatın oyunu almak için yarışırken saat 10: 00' da başlayan temayül saat 16: 00'da sona erecek. - MALATYA