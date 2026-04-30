AK Parti'li Yalçın: İsrail, dünyanın gözü önünde suç işlemeye devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, İnsan Hakları Başkanlığı istişare toplantısı kapsamında Sivas'ta parti teşkilatında basın toplantısı düzenledi. AK Parti Merkez Karar Yürütme Üyesi Mehmet Umur ve AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'nin de katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Yalçın, AK Parti'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla siyaset yaptığını, her adımda insan yaşamını daha iyi hale getirmek için hareket ettiğini söyledi.

'CHP SEÇMENİNİ BİLE TEMSİL EDEMEYECEK DURUMDA'

Yalçın, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine sürüklendiği skandallar ve rezaletler Türkiye'nin herhangi bir derdine çözüm olacak bir parti imajı vermesini, kendi meselelerini bile çözemedikleri, kendi meselelerini çözmek bir kenara günden güne bataklığın içerisine savrulduklarını gösteriyor. Sahip oldukları belediyelerde kurdukları sistemlerle ülkenin kaynaklarını nasıl sömürdüklerini gördük. Şehirlere tek bir hizmet yapmadıklarını, defalarca açık açık gördük. Bu zamana kadar birçok ahlaksızlıklarına da şahit olma durumunda kaldık. Ama son günlerde yaşananları muhtemelen hiçbirimiz burada bile tekrar edemeyiz. Gerçekten bizim konuşmaya utandığımız şeylere CHP'liler imza atmışlar. Gerçekten akıl alır gibi değil böyle bir siyasi partiden ne Türkiye'ye ne kendisine ne insanlığa herhangi bir fayda gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Belki çeşitli alışkanlıkları nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye devam eden kardeşlerimiz olabilir. Onlara da buradan sesleniyorum. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi artık sıradan bir CHP seçmenini bile temsil edemeyecek bir ahlaksızlığın içerisine sürüklenmiş durumdadır" dedi.

'DÜNYANIN ÖNÜNDE SOYKIRIMA İMZA ATTILAR'

İsrail'in küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin de Yalçın, "İsrail son 2,5 yılın içerisinde her türlü melaneti işledi. Dünyanın gözleri önünde bir soykırıma canlı yayında imza attı. 75 binden fazla sivili katletti. Bu sivillerin maalesef yarısını çocuklar ve kadınlar meydana getiriyor. Gerçekten korkunç bir olayla karşı karşıyayız. Maalesef büyük güçler dediğimiz, uluslararası hukukun, insan haklarının demokrasi gibi değerlerin temsilcisi olduğunu iddia eden birçok devlet, birçok devlet başkanı bu çıplak gerçekliği bu soykırımı görmezden gelmeye devam ediyor. Biz Türkiye olarak uluslararası kamuoyunda her türlü zeminde ister Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili toplantılarda olsun, ister daha geniş katılımlı uluslararası toplantılar olsun her türlü bunu dile getirip uluslararası kamuoyunun zirvesine taşımaya çalışıyoruz. Türkiye'nin dış politika önceliklerinin merkezinde her zaman Gazzeli masumlar var ve her zaman masumların hakkını savunmaya gayret gösteriyoruz. Ama gördüğünüz gibi ortada bir ateşkes var olmasına rağmen hala Gazze'de insan hakları çiğnenmeye devam ediyor. Hala Gazze'de sivil insanlara saldırmaya devam ediyorlar. Hala Gazze'yi kıtlık ve açlığa sürüklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu anlamda Gazze'ye yapılabilecek her türlü desteği, yardımı biz açıkça destekliyoruz" diye konuştu.

İsrail'in sivil inisiyatiflere bile katlanamayacak bir terör yapısı olduğunu ifade eden Yalçın, "Gördüğünüz gibi yine uluslararası sularda yol alan sivil inisiyatiflere bile saldırabilecek kadar alçak bir yapıdan bahsediyoruz. Yine aynı suçu işledi. Dünyanın gözünün önünde bu suçları işlemeye devam ediyor. Bir gün umuyoruz ki İsrail bu yaptıklarını cezasını topyekun ödeyecek. İsrail bunları ödesin diye biz de elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Umuyoruz ki sivil inisiyatifler Gazze'deki insan hakları ihlallerini çok daha fazla uluslararası gündeme getirsin. Kamuoyunu daha fazla aydınlatsın. Umuyoruz ki İsrail'den korkan, laf edemeyen devlet başkanları artık İsrail'in işlediği bu suçları daha açık bir şekilde dile getirmeye başlasınlar. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız bu anlamda öncü bir rol oynuyor. Biz o rolümüzü oynamaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa süre içerisinde Gazze başta olmak üzere tüm Filistin meselesinde daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. İsrail'in bu işlediği suçların cezasını görmesi için elimizden geleni ardımıza koymayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı