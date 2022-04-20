AK Parti'li Turan, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesini kınadı.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet yapan Müslümanlara karşı şiddet uygulamalarının, ramazanda özellikle alevlendirildiğini ifade etti.

Filistinlilere yönelik saldırılarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralandığını, aralarında çocukların da olduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Turan, "Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar üzerine yaptırım kararı alan Amerika başta olmak üzere Batılı ülkeler, bütün bir ramazan boyunca Filistin'de işlenen cinayetleri, işgalleri, insan hakları ihlallerini görmüyorlar mı?" diye konuştu.

"Filistinli kardeşlerimizin suçu saçları sarı, gözleri mavi olmamasından mı?" diye soran Turan, böyle bir çifte standardın kabul edilemeyeceğini ifade etti ve İsrail'in saldırılarını kınadı.

Terörle mücadelenin sınır ötesinde devam ettiğini anımsatan Turan, HDP'nin, terörle mücadele amaçlı operasyonları "savaş" gibi nitelendirerek, durması için çağrıda bulunduğunu anımsattı. Turan, şunları kaydetti:

"Her ülkenin kendi güvenliğini sağlamak meşru hakkıdır. Ülkeyi tehdit eden, elinde silah bulunan gayrimeşru güçlerin, terör örgütlerinin bulunduğu yerde ezilmesi ve yok edilmesi, ülkelerin varlığının gereğidir. Hangi ülke olursa olsun, gayrimeşru bir örgütün yaşamasına asla müsaade etmez. Silahlı terör örgütüne yönelik Türkiye'nin yaptığı operasyon bir savaş değil ülkemizin ve milletimizin bekasının gereğidir. Türkiye'de, milletimiz adına siyaset yapan bir partinin hiçbir ferdi bu ifadeyi kullanamaz. Ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu, refahını ve geleceğini savunmak hepimizin görevidir."