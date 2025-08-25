Sırakaya'dan Yurt Dışı Türkler İçin Suç Duyurusu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medyada yurt dışında yaşayan Türk toplumunu ve Avrupalı Türkleri hedef alan, hakaret içerikli paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ak Parti'li Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Üzülerek görmekteyiz ki anamuhalafet partisindeki bazı milletvekillerinin yurt dışı Türk toplumunu hedef alan sorumsuz ve hadsiz açıklamaları, nefret içerikli paylaşımların artmasına zemin hazırlamaktadır. Vatandaşlarımızı ötekileştiren bu anlayış, ne siyasi etikle ne de toplumsal sorumluluk bilinciyle bağdaşmaktadır. Ayrıca, yurt dışı Türk toplumunun tatil ve izin için ana vatanları Türkiye'yi tercih etmelerinin birilerini rahatsız ettiğiniz görmekteyiz. Özellikle 2024 yılında Edirne ve İpsala sınır kapılarında rekor düzeyde Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlarımız, milletimizin gücünü ve birlik ruhunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ülkesine aidiyet bilincini geliştiren, ülkesinin ekonomik ve siyasi istikrarına katkı sunan yurt dışı Türk toplumunun bu topraklara olan bağlılığı sorgulanamaz, nefret dili ve aşağılayıcı üslup ise asla kabul edilemez" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN ONURU DOKUNULMAZDIR'

Sırakaya, Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların her zaman yanında olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla aramızdaki bağ, sadece hukuki değil, aynı zamanda gönül bağıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti onların daima yanındadır. Bu anlayışla yurt dışı Türk toplumuna yönelik yapılan hakaret içerikli tüm paylaşımlar sosyal medyadan tek tek tespit edilmiş ve söz konusu bu paylaşımlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat şahsım tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Şunun altını önemle çizmek isteriz ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın onuru, hakları ve hukukları bizim için dokunulmazdır. Kimsenin onları hor gören, yukarıdan bakan ya da hakaret eden bir anlayışla yaklaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Yurt dışı Türk toplumu, bulundukları ülkelerde çalışkanlıklarıyla, değerleriyle ve katkılarıyla gurur kaynağımızdır. Onlara yönelik her türlü haksızlığa, ayrımcılığa ötekileştirmeye ve hakarete karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.