AK Parti'li Şeker, Kocaeli'nde belediyenin çiftçiye desteklerinin 91 milyon lirayı aştığını kaydetti

KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kentte üretim yapan çiftçilere 91 milyon lirayı aşan destekte bulunduğunu belirtti.

Şeker, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan gıdanın öneminin, yaşanan salgın sürecinde daha fazla anlaşıldığını söyledi. Gıda eksikliğinin insan sağlığını etkilediği gibi ekonomik ve sosyal yapılarda da ciddi olumsuzluklar oluşturduğunu ifade eden Şeker, ihtiyaç duyulan gıdanın üretimi, tedariki ve üreticinin desteklenmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Seçim bölgesi Kocaeli'nin bir sanayi kenti olarak bilindiğini ancak kentte ciddi oranda tarımsal faaliyetin de var olduğunu anlatan Şeker, bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye akaryakıt ve gübrenin yanında tohum ve diğer desteklemelerle birlikte 91,1 milyon lira katkıda bulunduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz 2010 yılından itibaren çoğunluğu ziraat mühendisi ve veteriner hekimden oluşan Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şefliği ile çiftçilerimize her türlü desteği vermeye başladı. Bugün ise Bitkisel Üretim Şefliği, Hayvansal Üretim Şefliği, Tıbbi Aromatik Bitkiler Şefliği, Destek Hizmetleri Şefliği, Sulama ve Göletler Şefliği olarak hizmetlerini sürdürüyor. Belediyemiz üretimi destekleme noktasında mazot ve gübrenin yanı sıra yem bitkisi tohumu, sera yapımı, meyve fidanı, yumurta tavukçuluğu, arıcılık, sebze yetiştiriciliği ve alternatif ürün desteklemeleri ile toplamda 91 milyon lira çiftçilerimize katkıda bulundu. Çiftçimizin yanında olan, sözde değil icraatla destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum."