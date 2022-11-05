AK Parti'li Özhaseki'den dikkat çeken 'kader' tepkisi: 5,6 şiddetinde depremde insanlar ölüyorsa suç bizde

Son yüzyıl içerisinde Türkiye'de 6 ve üzerinde şiddette 60'a yakın deprem meydana geldiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye'de söz konusu depremlerde ölen insan sayısının 82 bin olduğunu kaydeden Özhaseki, Japonya'dan örnek vererek, "Bizde de 5, 6 şiddetinde bir deprem olduğunda insanlar kendisini ortaya atıp ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri'demerkez Kocasinan ilçesi Erkilet Ertuğrul Gazi Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu. Kentsel dönüşümün çok kolay bir iş olmadığını, İstanbul gibi yerlerde 200 yılından önce yapılmış binaların risk taşıdığını belirten Özhaseki, belediyelere seslenerek, "Ey belediyeler, gelin bir işin ucundan tutun, hükümet desteğini yanınıza alın, bu dönüşümleri bir an önce sağlayın, diye gece gündüz söylediğimiz halde hiçbirisi kıpırdamıyor bile. Bizim AK Parti'li belediyeler çabalıyorlar ama diğer belediyelerin bu konuda herhangi bir adım attığını da görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİLİM DİYE BİR ŞEY VAR"

Son yüzyıl içerisinde Türkiye'de 6 ve üzerinde şiddette deprem sayısının 60'a yaklaştığını ölen insan sayısının ise 82 bin olduğunu vurgulayan Özhaseki, 'kader' anlayışına ise tepki gösterdi. Özhaseki, "Doğanın kanunudur, Cenabıhak böyle yaratmış, yeraltında bir hareketlilik var, buna uygun davranmak icap ediyor. Elbette Müslüman insanlarız. Neticesinde olanı biteni, ecelin gelmesini kadere yorabiliriz ama Cenabıhak da insanlara akıl, fikir vermiş. Bilim diye bir şey var" dedi.

"5,6 ŞİDDETİNDE DEPREMDE İNSANLAR ÖLÜYORSA KADER DİYEMEYİZ"

Özhaseki, "Bütün bunlar neticesinde depremselliğe de uygun davranmak zorundayız. Eğer Japonya'da 7, 7,5 şiddetinde bir deprem oluyor, herkes evinde sıcacık yatıyorsa bizde de 5, 6 şiddetinde bir deprem olduğunda insanlar kendisini ortaya atıp ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde. O yüzden biz evlerimizi buna göre yapmak durumundayız. Depreme dayanıklı yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.