AK Parti'li kadınlar, 1 Mayıs dolayısıyla çalışan kadınlarla buluşacak

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bu hafta boyunca çalışan kadınlarla bir araya geleceklerini belirterek, AK Parti iktidarında çalışan kadınların refahını yükseltecek önemli düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Ercan, AA muhabirine, kadın kolları olarak 5,5 milyondan fazla üyesi olan güçlü bir organizasyon olduklarını ve kadınları her alanda güçlendirecek faaliyetlerin içerisinde yer aldıklarını ifade etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla hafta boyunca teşkilat olarak 81 ilde kadın emekçilerle bir araya geleceklerini, sorunları ve talepleri dinleyeceklerini dile getiren Ercan, "Hakkari'den İzmir'e, Edirne'den Kars'a bütün kadın emekçilerimizin sesini duyacağız, dertlerini dinleyeceğiz ve inşallah onların dertlerine derman olmaya çalışacağız, her zaman olduğu gibi." dedi.

AK Parti iktidarında Türkiye'de devrim niteliğinde reformlar yapıldığını hatırlatan Ercan, çalışan kadınların refahını yükseltecek çalışmalara da imza atıldığını vurguladı.

Son 20 yılda kadının toplumda daha fazla söz sahibi olduğunu anlatan Ercan, "Kadınların iş hayatını kolaylaştıracak yenilikler getirdik. Doğum izni gün sayısını artırdık, daha da artırma gayretindeyiz. Çocuklar için maddi destekler veriliyor. Her şekilde çalışan kadını destekleme gayretimiz var, son 20 yılda desteklerimizle kadın çalışan oranı arttı." diye konuştu.

Ercan, teşkilatların sık sık kadınlarla bir araya geldiklerini, yaşadıkları sorunları yerinde tespit ettiklerini ve bunların çözümü için de gerek bakanlıklarla gerekse TBMM'de çalışma yaptıklarını kaydetti.

Kadınlarla çözüm mercileri arasında köprü vazifesi kurduklarını belirten Ercan, "Çözülebilecek sorunları direkt bakanlıklarımıza iletiyoruz ve çözüme kavuşturuyoruz. Kanuni düzenleme gereken konuları da Meclis'e taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Ercan, bunun da kadınları güçlendirecek bir çalışma olduğunu vurguladı.

"Aile Yılı" faaliyetleri kapsamında çeşitli düzenlemeler yapıldığını aktaran Ercan, "Aile toplumumuzun temeli. Aile kurumunu yüceltmeye yönelik düzenlemeler yapıldı ve yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Çalışan kadınlarımızı, annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Ercan, güçlü kadın, güçlü aile çalışmalarını daima destekleyeceklerini sözlerine ekledi.