Ali İnci: Türkiye darbelerle değil millet iradesiyle yönetiliyor

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, 27 Nisan "e-muhtırası"na ilişkin, "Türkiye artık darbelerle değil, milletin iradesiyle yönetilmektedir ve ilelebet de böyle olacaktır." dedi.

İnci, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Nisan "e-muhtırası"nın cuntacı bir zihniyetin demokrasiye karşı kurduğu karanlık bir girişim olduğunu ve bu anlayışı en güçlü şekilde lanetlediklerini söyledi.

Bu zihniyetin milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi yok sayan, seçilmiş hükümetlere ayar vermeye kalkan vesayetçi bir aklın ürünü olduğunu dile getiren İnci, artık eski Türkiye'nin olmadığını belirtti.

İnci, milletin sözünün bastırıldığı, iradesinin gölgelendiği dönemlerin geride kaldığını ifade ederek, o süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı ve dik duruşun sadece siyasi bir tavır olmadığını, milletin iradesine sahip çıkma iradesinin somut bir tezahürü olduğunu söyledi.

E-muhtıra ile Türkiye'yi karanlık günlere döndürmek isteyenlerin tüm çabalarının, milletin desteği ve güçlü liderlik sayesinde sonuçsuz kaldığını vurgulayan İnci, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada, geçmişte yaşanan bu vesayet girişimlerini sadece birer hatıra olarak değil, aynı zamanda birer ibret vesikası olarak görmek zorundayız çünkü biliyoruz ki demokrasi, sadece sandıktan ibaret değildir, aynı zamanda o sandığa sahip çıkma iradesidir. Eğer biz bu iradeyi zayıflatırsak, vesayet odakları her zaman yeniden sahneye çıkmak isteyecektir. Bu nedenle bugün, e-muhtıranın yıl dönümünde, sadece geçmişi anmakla yetinmiyoruz, aynı zamanda güçlü bir duruş ortaya koyuyoruz."

Bugünün sadece muhtıranın değil, demokrasiye sahip çıkmanın da yıl dönümü olduğunu dile getiren İnci, "Biz de bu bilinçle, dün olduğu gibi bugün de demokrasinin, hukukun ve milli iradenin yanında durmaya devam edeceğiz. Türkiye artık darbelerle değil, milletin iradesiyle yönetilmektedir ve ilelebet de böyle olacaktır." dedi.