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AK Parti'li Halit Doğan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

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Kesin olmayan sonuçlara göre Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ak Parti'li Halit Doğan, "Bugün itibarıyla seçim bitmiştir, bundan sonra hizmet zamanıdır." dedi.

Doğan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde yaptığı açıklamada, çok emek verdiklerini söyledi.

Teşkilat üyeleri ile 17 ilçeyi sokak sokak gezdiklerini anlatan Doğan, "Bu sonuçların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Samsun, en az oy kaybı olan illerimizden bir tanesi oldu. Bu, teşkilatımızın başarısıdır. Bugün itibarıyla seçim bitmiştir, bundan sonra hizmet zamanıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise uzun bir maratonu tamamladıklarına işaret ederek, "Sizlerin çok büyük alın terinin olduğu çok yoğun çaba gösterildi. Samsun'da ve Türkiye'nin bütün şehirlerinde teşkilatlarımız, elinden gelen en yoğun gayreti gösterdi. İttifak ortağımız MHP ile Samsun'un 17 ilçesinde ulaşmadığımız yer kalmadan çalıştık. O yüzden teşkilatımızın her bir kademesine ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Seçim sonuçlarının daha netleşmediğine dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu haliyle bile seçim, Türkiye'nin kazandığı bir seçim olmuştur. AK Parti olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar çok büyük badireler atlatarak kazandığımız demokrasimizin daha da derinleşmesi ve zenginleşmesi için büyük mücadele verdik. Bugünkü seçim sonuçları göstermiştir ki vatandaşımızın katılımıyla ve başımızın üzerine diyeceğimiz milletin iradesi bir kez daha Türkiye'de hakim olmuştur."

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Kaynak: AA / Politika

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