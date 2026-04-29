AK Parti'li Dusak'tan İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesine tepki

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarına devam etmesine ilişkin, "Ateşkes derhal sağlanmalıdır, saldırılar derhal durdurulmalıdır, siviller korunmalıdır.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarına devam etmesine ilişkin, "Ateşkes derhal sağlanmalıdır, saldırılar derhal durdurulmalıdır, siviller korunmalıdır. Aksi halde şu gerçek unutulmasın: Bugün Lübnan'da susanlar, yarın daha büyük krizlerin sorumlusu olacaktır." dedi.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesinin hukuksuz olduğunu ve kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ateşkese rağmen sahada gerçeklerin bambaşka olduğunu vurgulayan Dusak, "Bombalar yağıyor, siviller ölüyor, şehirler hedef alınıyor. Bu, İsrail'in hiçbir kural tanımadığını gösterir, uluslararası hukukun açıkça çiğnendiği anlamına gelir. Bugün Lübnan'da yaşananlar bir tesadüf değildir. Bu, Gazze'de başlayan yıkımın devamıdır." diye konuştu.

İsrail tarafından Gazze'de kadınların ve çocukların öldürüldüğünü, hastanelerin vurulduğunu ve şehirlerin yerle bir edildiğini ifade eden Dusak, İsrail'in Gazze'deki saldırganlık politikasını ve yayılma stratejisini Lübnan'a taşımak istediğini söyledi.

İsrail'in saldırılarının tüm bölgeyi ateşe attığının altını çizen Dusak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin duruşu nettir: Lübnan'ın egemenliği tartışma konusu değildir. Toprak bütünlüğü de pazarlık konusu değildir. Filistin halkının hakkı meşrudur. Gazze'de yaşananlar bir insanlık dramıdır. Sivilleri hedef almak suçtur. Bu suça sessiz kalmak da ayrı bir suçtur. Buradan uluslararası topluma açık çağrıda bulunuyoruz: Artık açıklama değil, adım atın. Artık kınama değil, yaptırım uygulayın. Ateşkes derhal sağlanmalıdır, saldırılar derhal durdurulmalıdır, siviller korunmalıdır. Aksi halde şu gerçek unutulmasın: Bugün Lübnan'da susanlar, yarın daha büyük krizlerin sorumlusu olacaktır. Bugün Gazze'de susanlar, insanlık adına konuşma hakkını kaybedecektir."

AK Parti'li Dusak, Türkiye'nin haktan yana olmaya, adaleti savunmaya ve mazlumun yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Freni patlayan tır 6 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri 16 gün tatil yapabilecek

Çalışanlar yaşadı! Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri...
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Belçika Savunma Bakanı Francken: Seksi bir ordumuz var

Açıklama Avrupa ülkesinin bakanından: Seksi bir ordumuz var
Alman anne, evladı Nazar'a kavuştu

Harabede geçen 7 yıl! Nazar'ına en sonunda kavuştu