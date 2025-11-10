AK Parti'li Çelik: Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok, bir kırılganlık yok hatta bunların her saldırısından sonra Cumhur İttifakı'nın daha da güçlendiğini görüyoruz" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çelik, sözlerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı. Çelik, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın açıklamalarının pozitif gündem oluşturduğunu belirterek, "Ermenistan'ı saldırgan, işgalci, eski marjinal günlerine çekmeye çalışanlara karşı daha sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz Sayın Paşinyan'ın. Özellikle Ermeni soykırımının başka devletler tarafından Ermenistan'ı Türkiye'ye saldırtmak için nasıl bir tarih bilinci manipülasyonu haline getirildiğini, aynı şekilde Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunların önemli bir kısmının da başka devletlerin bazı çıkarları gözetmeleri çerçevesinde ortaya çıktığını gösteren açıklamalar yapılıyor. Bütün bu kışkırtmalara karşı Sayın Paşinyan'ın sağduyulu açıklamalarını görüyoruz, bu da katkı sağlayacak bir şeydir" dedi.

'MORALLERİNİ BOZACAK CEVAPLARI VERİYORUZ'

Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektörün olduğunu vurgulayan Çelik, "Başka bir kabiliyetleri olmayan, başka herhangi bir şekilde siyaset üretiminde kendini gösteremeyen, bütün varlığını ve geleceğini 'Cumhur İttifakı'nda kriz çıksın' diye uğraşan, marjinal, aşırı uçlarda dolaşan, memlekette de sadece kriz havası koklamaya çalışan birtakım odaklar var. Bunların bir kere daha morallerini bozacak cevapları veriyoruz. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok, bir kırılganlık yok, hatta bunların her saldırısından sonra Cumhur İttifakı'nın daha da güçlendiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI KRİZLERİ ÇÖZMENİN İTTİFAKIDIR'

Cumhur İttifakı'nın bir 'koalisyon' zannedildiğini kaydeden Çelik, "Cumhur İttifakı bir koalisyon değil, milletin varlık mücadelesi verdiği 15 Temmuz gecesi tamamen milli bir duruşla oluşmuş, milletin bugününe ve geleceğine sahip çıkmak için meydana getirilmiş bir iradedir. Onlar, koalisyonlardaki pazarlıkçı idareyi, Cumhur İttifakı'nın iradesiyle karıştırıyorlar. İrade ve idare arasındaki farkı bilmedikleri gibi koalisyonla Cumhur İttifakı arasındaki farkı da idrak edemiyorlar. Cumhur İttifakı krizlerin ittifakı değil, krizleri çözmenin ve krizleri aşmanın ittifakıdır" dedi.

Çelik, Terörsüz Türkiye'nin en önemli gündemlerinden olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, MYK'nın açılış konuşmasında bu konudaki hassasiyeti vurguladı. Cumhur İttifakı'nın birlik, beraberlik içerisinde Terörsüz Türkiye konusundaki hedeflere ulaşmak için ilerlediğini ifade etti. Burada, PKK terör örgütünün feshi veya silahların bırakılması, PKK'nın bütün unsur ve uzantılarıyla ve illegal yapılarıyla feshinin ve silah bırakmasının sağlanması hedefi, belli bir yol haritası çerçevesinde devam ediyor" diye konuştu.

'HAFTADA 1-2 TOPLANTI YAPIYORUZ'

Çelik, İsrail'in defalarca barış anlaşmalarını ihlal ettiğini, ihlale dur denilmesi için de gereken uyarıların uluslararası toplum tarafından ortaya konulması gerektiğini belirtti. Çelik, Sudan'daki katliamları da kınadıklarını vurgulayarak, Türkiye'nin Sudan ile bir ve beraber olduğunu söyledi.

Ömer Çelik, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 'MGK, PKK'nın silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde karar verirse hukuki süreç başlar' ifadelerinin sorulması üzerine, "Teyit mekanizması, 'Ben bunu teyit ediyorum' dediğinde, bu hükümet kararıyla mı gerçekleşir yoksa MGK kararıyla mı gerçekleşir, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle kurulacak bir mekanizma çerçevesinde olacaktır. Sonuç olarak, bir Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teyit mekanizması sahadaki durumu takip ediyor. Bununla ilgili bir yol haritamız var. Bununla ilgili haftada 1-2 toplantı yapıyoruz" dedi.

'BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMESİNİ BU HAFTA BEKLİYORUZ'

Bahis soruşturmalarına ilişkin Çelik, "Bu bahis meselesi son derece can sıkıcı bir mesele. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine yönelik ise Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin takvimlerine bağlı ama siz salı, çarşamba, perşembeye odaklanın. Bu hafta gerçekleşmesini bekleyebiliriz" cevabını verdi.

'SİYASİ ZEKADAN VAZGEÇTİLER'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılması ile ilgili soru üzerine Ömer Çelik, "Siyasette muhalefet edersiniz, sert konuşursunuz, bunlar siyasetin doğasında var. Fakat Özgür Özel'in konuşmaları bunların hiçbiriyle tanımlanacak konuşmalar değil. Doğrudan saldırganlık üreten, doğrudan barbarca bir dil üreten bir konuşma türü. Bazen diyoruz ki 'buna nasıl cevap verelim?' Onda da kastımız şu; biz her şeye cevap veririz de seviye öyle bir yere düşmüş ki cevap vermeye başladığınız anda kendiniz sıkıntıya giriyorsunuz. Bu saldırganlığa, bu çirkinliğe, bu pis üsluba nasıl cevap vereceğiz diye gerçekten düşünüyoruz. Özellikle son zamanlarda bu tamamen çığırından çıkmış durumda. Biz kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Kişiselleştirmeden, siyasi akılla, siyasi zekayla, siyasi argüman üreterek, siyasi muhalefet üreterek bu tartışmalar yürüsün istiyoruz. Siyasi akıldan vazgeçtiler, siyasi zekadan vazgeçtiler. Siyasi tarihle ilgili her hafta 4-5 tane yanlış yapıyorlar. Kişiselleştirmemeye çalışıyoruz ama böyle bir problem var" dedi.