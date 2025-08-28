AK Parti'li Baybatur Selendi'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti'li Baybatur Selendi'de ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Selendi ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Baybatur, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

İlçeye kazandırılan yatırımları anlatan Baybatur, belediye ve teşkilatla çalışmaların artarak süreceğini belirtti.

Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK kadrolara alternatif olmadığını ifade ederek, "Bazı algı operasyonları yapılıyor ama bu oyunlar tutmadı. Biz hep sahadaydık, milletimizin taleplerini her zaman dikkate alarak yolumuza devam ettik." dedi.

Baybatur, Şerefiye Mahallesi'nde toplum sağlığı merkezi inşaatında incelemelerde bulundu, yatılı bölge ortaokulu ve gençlik merkezini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Murat Daban'ı da ziyaret eden Baybatur, ilçedeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Yılmaz Tuna - Politika
