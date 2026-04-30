AK Parti'li Ala: Uluslararası toplumun İsrail'in katliam siyasetine daha güçlü tepki vermesini bekliyoruz

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Uluslararası toplumun İsrail'in sistematik hale gelen saldırı ve katliam siyasetine daha güçlü tepki vermesini bekliyoruz. Türkiye olarak küresel vicdanın sesi olmayan devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı